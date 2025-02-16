Никола Йокич — о Луке Дончиче: игрок, подобных которому мы ещё не видели

29-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Денвер Наггетс», Никола Йокич комплиментарно отозвался о 25-летнем звёздном защитнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче.

«На мой взгляд, Лука — лицо поколения, талант поколения. Лука — это игрок, подобных которому мы раньше не видели. Он влияет на игру на стольких уровнях, так много владея мячом и диктуя свои правила.

Он что-то там строил в Далласе. Я думаю, ему было больно, но при этом думаю, что это хорошо, потому что тогда, возможно, люди и игроки отнесутся к этому более серьёзно. Вообще как сделка это не такое уж большое дело, но если вы поменяли кого-то подобным образом — это становится чем-то большим, и, возможно, игроки будут относиться к этому более серьёзно», — приводит слова Йокича издание Clutch Points.