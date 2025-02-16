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Матч Всех Звёзд. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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Матч звёзд Единой лиги — где смотреть, во сколько начало

Матч звёзд Единой лиги — где смотреть, во сколько начало
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В воскресенье, 16 февраля, на «ВТБ Арене», находящейся в Москве, состоится Матч звёзд Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого мероприятия, которое начнётся в 17:00 по московскому времени, как и звёздный матч.

Прямая онлайн-трансляция Матча звёзд Единой лиги.

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Хозяева
Не начался
Гости
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:00 по московскому времени начнётся матч, после первой четверти пройдёт конкурс трёхочковых бросков, а в большом перерыве (после второй четверти) состоится конкурс по броскам сверху — данк-контест. Затем баскетбольный матч между российскими и иностранными игроками продолжится, а в 19:00 пройдёт церемония награждения.

Саму видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги.

Следить за мероприятием:
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