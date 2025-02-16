Матч звёзд Единой лиги — где смотреть, во сколько начало

В воскресенье, 16 февраля, на «ВТБ Арене», находящейся в Москве, состоится Матч звёзд Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого мероприятия, которое начнётся в 17:00 по московскому времени, как и звёздный матч.

Прямая онлайн-трансляция Матча звёзд Единой лиги.

В 17:00 по московскому времени начнётся матч, после первой четверти пройдёт конкурс трёхочковых бросков, а в большом перерыве (после второй четверти) состоится конкурс по броскам сверху — данк-контест. Затем баскетбольный матч между российскими и иностранными игроками продолжится, а в 19:00 пройдёт церемония награждения.

Саму видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги.