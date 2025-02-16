Никола Йокич удивлён отсутствием Луки Дончича на Матче звёзд НБА

29-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Денвер Наггетс», Никола Йокич оказался удивлён отсутствием 25-летнего звёздного словенского защитника Луки Дончича, представляющего коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», на Матче звёзд 2025 года.

«Это странно, что его нет здесь, потому что мы всегда хорошо проводим вечер перед игрой звёзд», — приводит слова Йокича издание Clutch Points.

Дончич был одним из главных игроков на уикенде звёзд с 2020 года, выиграв пять отборов подряд до этого сезона. Однако его длительное отсутствие из-за травмы перед обменом и последующий переход в «Лейкерс» не позволили ему принять участие в турнире в этом году.

Ранее сербский форвард и чемпион североамериканской лиги в очередной раз высказался об обмене между «Лейкерс» и «Даллас Маверикс», назвав Дончича лицом поколения.