Главные тренеры команд на Матче звёзд Единой лиги назвали стартовые пятёрки

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Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев, возглавляющий команду «Хозяев», и руководитель московского ЦСКА, управляющий «Гостями», Андреас Пистиолис назвали стартовые пятёрки игроков на Матч звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится сегодня 16 февраля.

Команда «Хозяева», Андрей Ведищев:

1.Тимофей Герасимов («Енисей»).

2. Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»).

3. Георгий Жбанов («Зенит»).

4. Никита Курбанов (ЦСКА).

5. Андрей Воронцевич («Зенит»).

Команда «Гости», Андреас Пистиолис:

1. Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).

2. Мело Тримбл (ЦСКА).

3. Девон Акун-Пёрселл (УНИКС).

4. Джавонте Даглас («Уралмаш»).

5. Джален Рейнольдс (УНИКС).