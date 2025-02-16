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Главные тренеры команд на Матче звёзд Единой лиги назвали стартовые пятёрки

Главные тренеры команд на Матче звёзд Единой лиги назвали стартовые пятёрки
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Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев, возглавляющий команду «Хозяев», и руководитель московского ЦСКА, управляющий «Гостями», Андреас Пистиолис назвали стартовые пятёрки игроков на Матч звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится сегодня 16 февраля.

Команда «Хозяева», Андрей Ведищев:

1.Тимофей Герасимов («Енисей»).
2. Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»).
3. Георгий Жбанов («Зенит»).
4. Никита Курбанов (ЦСКА).
5. Андрей Воронцевич («Зенит»).

Команда «Гости», Андреас Пистиолис:

1. Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).
2. Мело Тримбл (ЦСКА).
3. Девон Акун-Пёрселл (УНИКС).
4. Джавонте Даглас («Уралмаш»).
5. Джален Рейнольдс (УНИКС).

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