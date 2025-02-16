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Результаты 2-го дня звёздного уикенда НБА: новый рекорд и дисквалификация игроков «Спёрс»

Результаты 2-го дня звёздного уикенда НБА: новый рекорд и дисквалификация игроков «Спёрс»
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В ночь с 15 на 16 февраля состоялся второй день звёздной программы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором прошло несколько мероприятий — конкурс умений, трёхочковых бросков и слэм-данк-контест. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго дня звёздного уикенда.

Результаты второго дня звёздного уикенда

Конкурс мастерства — Эван Мобли и Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») одержали победу, обыграв в финале Дрэймонда Грина и Мозеса Муди из «Голден Стэйт Уорриорз», с результатом 60 секунд. Отметим, что Виктор Вембаньяма и Крис Пол («Сан-Антонио Спёрс») были дисквалифицированы за то, что не исполняли броски, просто выбрасывая мячи в сторону кольца. Болельщики освистали игроков из Сан-Антонио.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Конкурс трёхочковых бросков — победителем стал Тайлер Хирроу из «Майами Хит», впервые в своей карьере получив данный приз. В финале Хирроу встретился с Бадди Хилдом («Уорриорз»), набрав 24 балла против 23 у Хилда. Двукратный победитель прошлых двух лет Дэмьен Лиллард («Милоуки Бакс») выбыл в первом круге.

Слэм-данк-контест — первый в истории игрок, победивший три раза подряд, Мэк Маккланг, выступающий за фарм-клуб «Орландо Мэджик» в Лиге развития НБА (G-лига). В финале Мэк столкнулся с новичком «Спёрс» Стефаном Каслом. Маккланг присоединился к Нейту Робинсону, став вторым трёхкратным победителем конкурса.

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

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