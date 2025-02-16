Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч Всех Звёзд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Лос-Анджелесе началась разработка мурала с Коби Брайантом и Лукой Дончичем

В Лос-Анджелесе началась разработка мурала с Коби Брайантом и Лукой Дончичем
Аудио-версия:
Комментарии

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, началась разработка мурала, на котором изображён легендарный пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), всю карьеру выступавший в «Лос-Анджелес Лейкерс», Коби Брайант и звёздный словенский защитник «озёрников» Лука Дончич.

Монументальная живопись, или мурализм, — разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях.

Изображение на мурале отсылает к одной из первых встреч Коби Брайанта и Луки Дончича в НБА, когда Лука выступал за «Даллас Маверикс».

Фото: AP/TASS

Дончич присоединился к «Лейкерс» 2 февраля в ходе обмена с «Маверикс». В Даллас отправились Энтони Дэвис и Макс Кристи, а в Лос-Анджелес, помимо Луки, Макси Клебер и Маркиф Моррис.

Материалы по теме
Никола Йокич — о Луке Дончиче: игрок, подобных которому мы ещё не видели
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android