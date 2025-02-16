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В Лос-Анджелесе началась разработка мурала с Коби Брайантом и Лукой Дончичем

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, началась разработка мурала, на котором изображён легендарный пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), всю карьеру выступавший в «Лос-Анджелес Лейкерс», Коби Брайант и звёздный словенский защитник «озёрников» Лука Дончич.

Монументальная живопись, или мурализм, — разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях.

Изображение на мурале отсылает к одной из первых встреч Коби Брайанта и Луки Дончича в НБА, когда Лука выступал за «Даллас Маверикс».

Фото: AP/TASS

Дончич присоединился к «Лейкерс» 2 февраля в ходе обмена с «Маверикс». В Даллас отправились Энтони Дэвис и Макс Кристи, а в Лос-Анджелес, помимо Луки, Макси Клебер и Маркиф Моррис.