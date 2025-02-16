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Владелица «Лейкерс» впервые дала публичный комментарий по поводу обмена Луки Дончича

Владелица «Лейкерс» впервые дала публичный комментарий по поводу обмена Луки Дончича
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Владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс впервые дала публичный комментарий по поводу прошедшего обмена с «Даллас Маверикс», в ходе которого к «озёрникам» присоединился словенский защитник Лука Дончич, а форвард Энтони Дэвис покинул клуб.

«Лука [Дончич] — это действительно уникальный игрок, и мы невероятно рады видеть его в составе «Лейкерс». Однако, чтобы заполучить его, нам пришлось пойти на серьёзные жертвы — мы будем скучать по Энтони Дэвису и Максу Кристи.

Но, в конце концов, в спорте ты всегда стремишься улучшить команду, сделать её сильнее и, конечно, бороться за чемпионский титул», — приводит слова Басс издание USA TODAY.

Ранее в Лос-Анджелесе началась разработка мурала с Коби Брайантом и Лукой Дончичем.

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