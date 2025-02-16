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Грин — о дисквалификации Вембаньямы и Пола: старик прыгнул с обрыва за молодым

Грин — о дисквалификации Вембаньямы и Пола: старик прыгнул с обрыва за молодым
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34-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о дисквалификации французского форварда Виктора Вембаньямы и защитника Криса Пола (оба из «Сан-Антонио Спёрс») в конкурсе умений на Матче звёзд.

«Что я скажу по их дисквалификации, так это то, что Вемба ходил по корту и расспрашивал всех подряд. Они говорили ему: «Сделай одну или три попытки». И он удивлённо отвечал: «О, значит, я просто сделаю все три попытки наугад?»

Возможно, он обращался не к тем людям, но в защиту его скажу, что он обращался ко многим людям на площадке. Я слышал, как он многократно опрашивал, может быть, пять или шесть человек, типа: «Вы уверены, что я могу просто выбросить мяч?»

Но, судя по всему, это было решение Виктора. Ему стоило обратиться к опытному ветерану Полу, который отрабатывал и готовился исполнять броски. Но вышло так, как вышло, и старик прыгнул с обрыва за молодым», — приводит слова Грина издание NBC Bay Area.

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