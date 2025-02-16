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Генеральный менеджер «Юты» признал, что обмен Дончича — подарок для «Лейкерс»

Генеральный менеджер «Юты» признал, что обмен Дончича — подарок для «Лейкерс»
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Генеральный менеджер команды НБА «Юта Джаз» Джастин Заник прокомментировал обмен между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», по ходу которого Лука Дончич перешёл к «озёрникам», а Энтони Дэвис переехал в Даллас. «Юта» участвовала в роли третьей стороны, получив в свой состав Джейлена Худ-Шифино.

«Послушайте, я имею в виду, что, очевидно, [генеральный менеджер «Лейкерс»] Роб Пелинка даже сам сказал на своей пресс-конференции, представляя Луку, что это был настоящий подарок для них. И я думаю, что многие мои коллеги поступили бы так же… Я не хочу говорить за них… но это то, что мы называем нашим чувством гордости.

Но [менеджер] Нико [Харрисон] и «Даллас» отлично справляются со своей работой. У них, очевидно, были свои причины, и они хотели улучшить защиту, и, когда появилась возможность заполучить игрока из топ-15 [Дэвиса] в свои ряды, они решили, что это того стоит.

Безусловно, этот обмен изменил Западную конференцию. Когда мы [«Юта»] очень скоро окажемся наверху турнирной таблицы с этими ребятами, тогда, возможно, я буду немного больше переживать о том, что стал третьей командой, которая участвовала в таком громком обмене. Если бы мы сейчас были в плей-офф, я бы спросил их обоих [Харрисона и Пелинку]: «Что здесь происходит и почему вы это делаете без меня?» — приводит слова Заника издание CBS Sports.

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