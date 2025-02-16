Матч звёзд Единой лиги — текстовая трансляция начнётся в 17:00 мск

В воскресенье, 16 февраля, на «ВТБ Арене», находящейся в Москве, состоится Матч звёзд Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия, которая начнётся в 17:00 по московскому времени, как и сам звёздный матч.
Прямая онлайн-трансляция Матча звёзд Единой лиги.
Ранее главные тренеры команд на Матче звёзд Единой лиги назвали стартовые пятёрки.
Команда «Хозяева», Андрей Ведищев:
1.Тимофей Герасимов («Енисей»).
2. Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»).
3. Георгий Жбанов («Зенит»).
4. Никита Курбанов (ЦСКА).
5. Андрей Воронцевич («Зенит»).
Команда «Гости», Андреас Пистиолис:
1. Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).
2. Мело Тримбл (ЦСКА).
3. Девон Акун-Пёрселл (УНИКС).
4. Джавонте Даглас («Уралмаш»).
5. Джален Рейнольдс (УНИКС).