Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч Всех Звёзд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант назвал клубы, в которых мог бы завершить карьеру. Это не команды НБА

Кевин Дюрант назвал клубы, в которых мог бы завершить карьеру. Это не команды НБА
Комментарии

36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за команду «Финикс Санз» на позиции форварда, высказался о возможности завершить карьеру в клубах, играющих в Евролиге, назвав «Монако» и «Барселону».

«Возможно ли моё участие в команде за пределами НБА? Я не знаю, чувак. Сейчас я в этом сомневаюсь. Я играю в НБА, но в тоже время люблю Евролигу. Вообще, «Барселона» бы могла стать отличным местом для последнего забега, как, возможно, и «Монако», — приводит слова Дюранта издание Mundo Deportivo.

Ранее Стефен Карри прокомментировал отказ Кевина Дюранта возвращаться в «Голден Стэйт».

Материалы по теме
Стефен Карри прокомментировал отказ Кевина Дюранта возвращаться в «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android