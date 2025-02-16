Кевин Дюрант назвал клубы, в которых мог бы завершить карьеру. Это не команды НБА

36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за команду «Финикс Санз» на позиции форварда, высказался о возможности завершить карьеру в клубах, играющих в Евролиге, назвав «Монако» и «Барселону».

«Возможно ли моё участие в команде за пределами НБА? Я не знаю, чувак. Сейчас я в этом сомневаюсь. Я играю в НБА, но в тоже время люблю Евролигу. Вообще, «Барселона» бы могла стать отличным местом для последнего забега, как, возможно, и «Монако», — приводит слова Дюранта издание Mundo Deportivo.

Ранее Стефен Карри прокомментировал отказ Кевина Дюранта возвращаться в «Голден Стэйт».