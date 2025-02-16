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Донован Митчелл назвал свою цель на следующий Матч звёзд НБА

Донован Митчелл назвал свою цель на следующий Матч звёзд НБА
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28-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», Донован Митчелл высказался о своей цели на следующий Матч звёзд — 2026.

«Всё, чего мне не хватает, — это трофей за победу в конкурсе трёхочковых бросков», — приводит слова Митчелла издание Clutch Points. Напомним, в 2018 году Донован одержал победу в слэм-данк-контесте.

Минувшей ночью Митчелл вместе со своим одноклубником Эваном Мобли одержали победу в конкурсе умений, обыграв в финале Дрэймонда Грина и Мозеса Муди из «Голден Стэйт Уорриорз», с результатом 60 секунд.

Отметим, что Виктор Вембаньяма и Крис Пол («Сан-Антонио Спёрс») были дисквалифицированы за то, что не исполняли броски, просто выбрасывая мячи в сторону кольца. Болельщики освистали игроков из Сан-Антонио.

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