Джа Морант и Яннис Адетокунбо захотели принять участие в следующем слэм-данк-контесте НБА

25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Мемфис Гриззлиз» на позиции разыгрывающего защитника, Джа Морант изъявил желание принять участие в следующем слэм-данк-контесте НБА после третьей подряд победы игрока фарм-клуба «Орландо Мэджик» Мэка Маккланга.

Позже Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» присоединился к желанию звезды Мемфиса.

«Мэк заставляет меня принять участие в слэм-данк-контесте», — написал Морант в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Если ты сделаешь это, то я присоединюсь к тебе», — ответил ему Адетокунбо.