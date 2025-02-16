Никола Йокич назвал поражение на Олимпиаде самым крупным в своей карьере

29-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Денвер Наггетс», Никола Йокич вспомнил поражение своей сборной в матче с национальной командой США, прошедшем в рамках полуфинала Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Я всегда говорил, что это было самое крупное поражение в моей карьере. Я чувствовал, что все болели за нас. Не уверен, хотели ли они нашей победы или поражения США», — приводит слова Йокича пресс-служба «Наггетс».

Напомним, сербы уступили американцам со счётом 91:95. Йокич стал одним из лучших игроков встречи, оформив дабл-дабл — 17 очков и 11 передач при пяти подборах. В матче за третье место Сербия обыграла Германию — 93:83.