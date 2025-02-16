Никола Йокич назвал поражение на Олимпиаде самым крупным в своей карьере
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29-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Денвер Наггетс», Никола Йокич вспомнил поражение своей сборной в матче с национальной командой США, прошедшем в рамках полуфинала Олимпийских игр — 2024 в Париже.
«Я всегда говорил, что это было самое крупное поражение в моей карьере. Я чувствовал, что все болели за нас. Не уверен, хотели ли они нашей победы или поражения США», — приводит слова Йокича пресс-служба «Наггетс».
Напомним, сербы уступили американцам со счётом 91:95. Йокич стал одним из лучших игроков встречи, оформив дабл-дабл — 17 очков и 11 передач при пяти подборах. В матче за третье место Сербия обыграла Германию — 93:83.
Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац
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