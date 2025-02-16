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Карри в соревновании с Дюрантом реализовал бросок спиной к кольцу с центра площадки

Карри в соревновании с Дюрантом реализовал бросок спиной к кольцу с центра площадки
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36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри реализовал сложный бросок спиной кольцу, стоя в центре площадки, на тренировке команд, участвующих в Матче звёзд НБА в 2025 году.

Сначала такой бросок исполнил форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, но его попытка не увенчалась успехом. Сразу после него бросил Карри и попал, став отмечать вместе с маскотами клубов «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс» и «Атланта Хоукс».

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