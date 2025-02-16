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Виктор Вембаньяма — об обмене Дончич — Дэвис: самая безумная сделка, которую я видел

Виктор Вембаньяма — об обмене Дончич — Дэвис: самая безумная сделка, которую я видел
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21-летний французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, высказался об обмене между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», в ходе которого в Лос-Анджелес переехал Лука Дончич, а в Техас — Энтони Дэвис.

«Что меня действительно поражает, так это то, как переживают фанаты «Маверикс». Они по-прежнему демонстрируют свои чувства и эмоции по этому обмену, это ощущается очень сильно.

После этого обмена «Лейкерс» по-прежнему являются претендентами на титул, как и «Маверикс». Оба игрока, участвовавшие в этом обмене, являются одними из главных звёзд, но прошло две недели, а это всё до сих пор ощущается как самая безумная сделка, которую я когда-либо видел», — приводит слова Вембаньямы журналист Майк Кёртис в социальной сети Х (ранее Twitter).

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