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Стефен Карри ответил, что хотел бы изменить в НБА

Стефен Карри ответил, что хотел бы изменить в НБА
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36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри ответил на вопрос, что он хотел бы изменить или добавить в североамериканскую лигу.

«Я, наверное, хотел бы увидеть систему оценки судей, которая была бы более публичной. Так же, как и наша статистика, которую мы демонстрируем каждый вечер и которая всем доступна», — приводит слова Карри издание KNBR.

Во время тренировки команд на Матче звёзд НБА — 2025 Карри в соревновании с Дюрантом реализовал бросок спиной к кольцу с центра площадки.

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Карри в соревновании с Дюрантом реализовал бросок спиной к кольцу с центра площадки
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