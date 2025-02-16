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Команда «Хозяева» победила «Гостей» на Матче звёзд Единой лиги с отрывом в 17 очков

Команда «Хозяева» победила «Гостей» на Матче звёзд Единой лиги с отрывом в 17 очков
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Сегодня, 16 февраля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоялся Матч звёзд Единой лиги, в котором приняли участие команда «Хозяева» и команда «Гости». Матч завершился со счётом 124:107 (23:34, 39:28, 29:19, 23:26) в пользу команды «Хозяева».

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Хозяева
Окончен
124 : 107
Гости
Хозяева: Курбанов - 20, Герасимов - 14, Жбанов - 13, Зубков - 12, Бабурин - 12, Астапкович - 11, Воронцевич - 11, Зайцев - 10, Попов - 7, Елатонцев - 6, Коновалов - 6, Гудумак - 2
Гости: Акун-Пёрселл - 22, Нэвелс - 18, Рейнольдс - 12, Найт - 10, Тримбл - 8, Даглас - 8, Хэмм - 6, Уэйр - 6, Миллер - 5, Кантер - 5, Аврамович - 4, Наталл - 3

Самым результативным игроком в составе «Хозяев» по итогу встречи стал Никита Курбанов. В ходе матча российский форвард ЦСКА набрал 20 очков, сделал семь подборов и отдал две передачи.

Наиболее результативным игроком в составе «Гостей» по итогу встречи стал лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл. За время матча американец набрал 22 очка, сделал пять подборов, а также отдал три передачи и совершил один перехват.

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