Команда «Хозяева» победила «Гостей» на Матче звёзд Единой лиги с отрывом в 17 очков

Сегодня, 16 февраля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоялся Матч звёзд Единой лиги, в котором приняли участие команда «Хозяева» и команда «Гости». Матч завершился со счётом 124:107 (23:34, 39:28, 29:19, 23:26) в пользу команды «Хозяева».

Самым результативным игроком в составе «Хозяев» по итогу встречи стал Никита Курбанов. В ходе матча российский форвард ЦСКА набрал 20 очков, сделал семь подборов и отдал две передачи.

Наиболее результативным игроком в составе «Гостей» по итогу встречи стал лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл. За время матча американец набрал 22 очка, сделал пять подборов, а также отдал три передачи и совершил один перехват.