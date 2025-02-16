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Энтони Эдвардс назвал игрока, который должен стать следующим лицом НБА

Энтони Эдвардс назвал игрока, который должен стать следующим лицом НБА
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23-летний американский атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс назвал игрока, который должен стать следующим лицом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Считаете ли вы себя главным кандидатом на то, чтобы стать следующим лицом лиги? Если да, то почему?
— Нет, не думаю так… Для этого есть Вемби [Вембаньяма]. Я способен быть лицом НБА. Но не хочу. Мне нравится быть тем, кто просто выходит на площадку, играет в баскетбол, убивает соперников и идёт домой, — приводит слова Эдвардса портал Fadeaway World.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Эдвардс принял участие в 54 играх. В среднем за матч Энтони набирает 27,5 очка, делает 5,8 подбора и отдаёт 4,5 передачи.

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