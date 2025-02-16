Перед Матчем звёзд Единой лиги игроки приняли участие в представлении в русском стиле

Сегодня, 16 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит Матч звёзд Единой лиги между командой «Хозяев» и командой «Гостей». Перед началом встречи состоялось творческое представление с участием игроков, прошедшее в русском стиле.
Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Фото: Кадр из официально трансляции
Ранее главные тренеры команд на Матче звёзд Единой лиги назвали стартовые пятёрки.
Команда «Хозяева», Андрей Ведищев:
1.Тимофей Герасимов («Енисей»).
2. Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»).
3. Георгий Жбанов («Зенит»).
4. Никита Курбанов (ЦСКА).
5. Андрей Воронцевич («Зенит»).
Команда «Гости», Андреас Пистиолис:
1. Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).
2. Мело Тримбл (ЦСКА).
3. Девон Акун-Пёрселл (УНИКС).
4. Джавонте Даглас («Уралмаш»).
5. Джален Рейнольдс (УНИКС).