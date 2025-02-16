Перед Матчем звёзд Единой лиги игроки приняли участие в представлении в русском стиле

Сегодня, 16 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит Матч звёзд Единой лиги между командой «Хозяев» и командой «Гостей». Перед началом встречи состоялось творческое представление с участием игроков, прошедшее в русском стиле.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: Кадр из официально трансляции

Ранее главные тренеры команд на Матче звёзд Единой лиги назвали стартовые пятёрки.

Команда «Хозяева», Андрей Ведищев:

1.Тимофей Герасимов («Енисей»).

2. Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»).

3. Георгий Жбанов («Зенит»).

4. Никита Курбанов (ЦСКА).

5. Андрей Воронцевич («Зенит»).

Команда «Гости», Андреас Пистиолис:

1. Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).

2. Мело Тримбл (ЦСКА).

3. Девон Акун-Пёрселл (УНИКС).

4. Джавонте Даглас («Уралмаш»).

5. Джален Рейнольдс (УНИКС).