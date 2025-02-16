Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч Всех Звёзд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перед Матчем звёзд Единой лиги игроки приняли участие в представлении в русском стиле

Перед Матчем звёзд Единой лиги игроки приняли участие в представлении в русском стиле
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит Матч звёзд Единой лиги между командой «Хозяев» и командой «Гостей». Перед началом встречи состоялось творческое представление с участием игроков, прошедшее в русском стиле.

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Хозяева
Перерыв
23 : 34
Гости
Хозяева: Гудумак, Зайцев, Жбанов, Елатонцев, Зубков, Герасимов, Астапкович, Воронцевич, Попов, Коновалов, Курбанов, Бабурин
Гости: Акун-Пёрселл, Миллер, Рейнольдс, Аврамович, Тримбл, Наталл, Найт, Даглас, Хэмм, Уэйр, Нэвелс, Кантер

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: Кадр из официально трансляции

Ранее главные тренеры команд на Матче звёзд Единой лиги назвали стартовые пятёрки.

Команда «Хозяева», Андрей Ведищев:

1.Тимофей Герасимов («Енисей»).
2. Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»).
3. Георгий Жбанов («Зенит»).
4. Никита Курбанов (ЦСКА).
5. Андрей Воронцевич («Зенит»).

Команда «Гости», Андреас Пистиолис:

1. Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).
2. Мело Тримбл (ЦСКА).
3. Девон Акун-Пёрселл (УНИКС).
4. Джавонте Даглас («Уралмаш»).
5. Джален Рейнольдс (УНИКС).

Следить за мероприятием:
Во время Матча всех звёзд Единой лиги установлен рекорд! Это просто невероятно! LIVE
Live
Во время Матча всех звёзд Единой лиги установлен рекорд! Это просто невероятно! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android