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16:30 Мск
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Оглашены имена новых членов Зала славы Единой лиги

Оглашены имена новых членов Зала славы Единой лиги
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Сегодня, 16 февраля, в Москве на торжественной церемонии перед Матчем звёзд было объявлено, что в Зал славы Единой лиги ВТБ вошли экс-игрок «Трумфа» и ЦСКА Кори Хиггинс, бывший тренер «Пари Нижний Новгород», а ныне главный тренер сборной России Зоран Лукич, начальник УНИКСА Валерий Колесников и болельщики клуба «Парма».

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Хозяева
4-я четверть
116 : 96
Гости
Хозяева: Гудумак, Зайцев, Жбанов, Елатонцев, Зубков, Герасимов, Астапкович, Воронцевич, Попов, Коновалов, Курбанов, Бабурин
Гости: Акун-Пёрселл, Миллер, Рейнольдс, Аврамович, Тримбл, Наталл, Найт, Даглас, Хэмм, Уэйр, Нэвелс, Кантер

Хиггинс выступал в Единой лиге с 2013 по 2014 год и с 2015 по 2019 год. Является четырёхкратным чемпионом организации (2016-2019).

Зоран Лукич занимал пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» с 2011 по 2014 год и с 2017 по 2024 год.

Валерий Колесников проработал в системе казанской команды 30 лет — с 1994 по 2025 год. Он является трёхкратным серебряным призёром ЕЛ.

Команда «Парма» признана самой посещаемой в организации во всех сезонах, в которых клуб принимал участие.

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Главное интригующее: русские или легионеры? Всё решится на Матче звёзд Единой лиги. LIVE!
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Главное интригующее: русские или легионеры? Всё решится на Матче звёзд Единой лиги. LIVE!
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Новости. Баскетбол
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