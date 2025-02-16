Оглашены имена новых членов Зала славы Единой лиги

Сегодня, 16 февраля, в Москве на торжественной церемонии перед Матчем звёзд было объявлено, что в Зал славы Единой лиги ВТБ вошли экс-игрок «Трумфа» и ЦСКА Кори Хиггинс, бывший тренер «Пари Нижний Новгород», а ныне главный тренер сборной России Зоран Лукич, начальник УНИКСА Валерий Колесников и болельщики клуба «Парма».

Хиггинс выступал в Единой лиге с 2013 по 2014 год и с 2015 по 2019 год. Является четырёхкратным чемпионом организации (2016-2019).

Зоран Лукич занимал пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» с 2011 по 2014 год и с 2017 по 2024 год.

Валерий Колесников проработал в системе казанской команды 30 лет — с 1994 по 2025 год. Он является трёхкратным серебряным призёром ЕЛ.

Команда «Парма» признана самой посещаемой в организации во всех сезонах, в которых клуб принимал участие.