Нэвелс победил в конкурсе 3-очковых бросков Матча всех звёзд Единой лиги. У него рекорд

В данный момент проходит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2025, в котором между собой играют «Хозяева» и «Гости». На момент написания новости счёт на табло — 34:23 в пользу команды иностранных баскетболистов. После завершения первой четверти состоялся конкурс трёхочковых бросков, победителем которого стал защитник «Пармы» Гарретт Нэвелс.

Примечательно, что в регулярном сезоне он демонстрирует точность трёхочковых на уровне 39,7%. Кроме того, Нэвелс установил рекорд, попав 27 бросков. Затем он же обновил свой рекорд в следующем раунде — 28.

С 2017 года Матч всех звёзд Единой лиги традиционно проводится как одно из главных событий сезона. Однако руководство лиги продолжает внедрять новшества: в этом году организаторы предложили новый формат — соревнование между российскими игроками и легионерами.