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16:30 Мск
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Нэвелс победил в конкурсе 3-очковых бросков Матча всех звёзд Единой лиги. У него рекорд

Нэвелс победил в конкурсе 3-очковых бросков Матча всех звёзд Единой лиги. У него рекорд
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В данный момент проходит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2025, в котором между собой играют «Хозяева» и «Гости». На момент написания новости счёт на табло — 34:23 в пользу команды иностранных баскетболистов. После завершения первой четверти состоялся конкурс трёхочковых бросков, победителем которого стал защитник «Пармы» Гарретт Нэвелс.

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Хозяева
4-я четверть
116 : 96
Гости
Хозяева: Гудумак, Зайцев, Жбанов, Елатонцев, Зубков, Герасимов, Астапкович, Воронцевич, Попов, Коновалов, Курбанов, Бабурин
Гости: Акун-Пёрселл, Миллер, Рейнольдс, Аврамович, Тримбл, Наталл, Найт, Даглас, Хэмм, Уэйр, Нэвелс, Кантер

Примечательно, что в регулярном сезоне он демонстрирует точность трёхочковых на уровне 39,7%. Кроме того, Нэвелс установил рекорд, попав 27 бросков. Затем он же обновил свой рекорд в следующем раунде — 28.

С 2017 года Матч всех звёзд Единой лиги традиционно проводится как одно из главных событий сезона. Однако руководство лиги продолжает внедрять новшества: в этом году организаторы предложили новый формат — соревнование между российскими игроками и легионерами.

Следить за мероприятием:
Главное интригующее: русские или легионеры? Всё решится на Матче звёзд Единой лиги. LIVE!
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Главное интригующее: русские или легионеры? Всё решится на Матче звёзд Единой лиги. LIVE!
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Новости. Баскетбол
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