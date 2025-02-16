Режиссёры Матча звёзд Единой лиги допустили ошибку, назвав одного из легионеров «Евгением»

Режиссёры Матча звёзд Единой лиги, который в данный момент проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена», допустили ошибку, назвав американского атакующего защитника Гарретта Нэвелса «Евгением» после того, как его объявили победителем в конкурсе трёхочковых бросков.

Примечательно, что в регулярном сезоне Гарретт демонстрирует точность трёхочковых на уровне 39,7%. Кроме того, Нэвелс установил рекорд, попав 27 бросков. Затем он же обновил свой рекорд в следующем раунде — 28.

С 2017 года Матч всех звёзд Единой лиги традиционно проводится как одно из главных событий сезона. Однако руководство лиги продолжает внедрять новшества: в этом году организаторы предложили новый формат — соревнование между российскими игроками и легионерами.