Владислав Перевалов стал победителем данк-контеста Матча звёзд Единой лиги

В данный момент проходит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2025, в котором между собой играют «Хозяева» и «Гости». На момент написания новости счёт на табло — 62:62. После завершения второй четверти состоялся данк-контест, победителем которого стал 23-летний атакующий защитник красноярского клуба «Енисей» Владислав Перевалов.

В финале Владислав соревновался с одноклубником Сергеем Долининым и одержал победу в конкурсе.

«Это моя мечта с детства, когда смотрел данк-контесты в НБА. Хочу приехать в следующий раз тоже», — сказал Перевалов.

В качестве приза Владислав получил чек на 500 тысяч рублей от Единой лиги.