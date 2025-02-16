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Владислав Перевалов стал победителем данк-контеста Матча звёзд Единой лиги

Владислав Перевалов стал победителем данк-контеста Матча звёзд Единой лиги
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В данный момент проходит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2025, в котором между собой играют «Хозяева» и «Гости». На момент написания новости счёт на табло — 62:62. После завершения второй четверти состоялся данк-контест, победителем которого стал 23-летний атакующий защитник красноярского клуба «Енисей» Владислав Перевалов.

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Хозяева
4-я четверть
116 : 96
Гости
Хозяева: Гудумак, Зайцев, Жбанов, Елатонцев, Зубков, Герасимов, Астапкович, Воронцевич, Попов, Коновалов, Курбанов, Бабурин
Гости: Акун-Пёрселл, Миллер, Рейнольдс, Аврамович, Тримбл, Наталл, Найт, Даглас, Хэмм, Уэйр, Нэвелс, Кантер

В финале Владислав соревновался с одноклубником Сергеем Долининым и одержал победу в конкурсе.

«Это моя мечта с детства, когда смотрел данк-контесты в НБА. Хочу приехать в следующий раз тоже», — сказал Перевалов.

В качестве приза Владислав получил чек на 500 тысяч рублей от Единой лиги.

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