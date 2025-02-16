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Никита Курбанов стал MVP Матча звёзд Единой лиги

Никита Курбанов стал MVP Матча звёзд Единой лиги
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38-летний российский форвард Никита Курбанов стал самым ценным игроком (MVP) по итогу Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоялся сегодня в Москве на стадионе «ВТБ Арена» между командами «Хозяева» и «Гости». Встреча завершилась победой «Хозяев» со счётом 124:107.

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Хозяева
Окончен
124 : 107
Гости
Хозяева: Курбанов - 20, Герасимов - 14, Жбанов - 13, Зубков - 12, Бабурин - 12, Астапкович - 11, Воронцевич - 11, Зайцев - 10, Попов - 7, Елатонцев - 6, Коновалов - 6, Гудумак - 2
Гости: Акун-Пёрселл - 22, Нэвелс - 18, Рейнольдс - 12, Найт - 10, Тримбл - 8, Даглас - 8, Хэмм - 6, Уэйр - 6, Миллер - 5, Кантер - 5, Аврамович - 4, Наталл - 3

В ходе встречи российский форвард набрал 20 очков, сделал семь подборов и отдал две результативных передачи.

Курбанов выступает в составе московского клуба ЦСКА с 2015 года. Он является восьмикратным чемпионом Единой лиги, семикратным чемпионом Евролиги и 12-кратным чемпионом России, двукратным серебряным призёром Евролиги и так далее.

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