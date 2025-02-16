Никита Курбанов стал MVP Матча звёзд Единой лиги

38-летний российский форвард Никита Курбанов стал самым ценным игроком (MVP) по итогу Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоялся сегодня в Москве на стадионе «ВТБ Арена» между командами «Хозяева» и «Гости». Встреча завершилась победой «Хозяев» со счётом 124:107.

В ходе встречи российский форвард набрал 20 очков, сделал семь подборов и отдал две результативных передачи.

Курбанов выступает в составе московского клуба ЦСКА с 2015 года. Он является восьмикратным чемпионом Единой лиги, семикратным чемпионом Евролиги и 12-кратным чемпионом России, двукратным серебряным призёром Евролиги и так далее.