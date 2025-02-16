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Почётный президент ЕЛ: Матч звёзд — 2025 — один из лучших. Шоу прекрасно организовано

Почётный президент ЕЛ: Матч звёзд — 2025 — один из лучших. Шоу прекрасно организовано
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Почётный президент Единой лиги и председатель попечительского совета РФБ Сергей Иванов поделился мнением о Матче звёзд — 2025.

— Как вам Матч звёзд Единой лиги — 2025?
— Вы уже шестой или седьмой журналист, который задаёт этот вопрос сегодня (смеётся). Этот Матч звёзд один из лучших точно. Шоу прекрасно организовано. Думаю, оно было объединено единым смыслом, замыслом. Всем это понравилось, видно было по реакции зрителей.

— По формату этот Матч звёзд стал лучшим за все годы его существования?
— Формат-то не меняется в последнее годы, примерно тот же самый. Понимаете, нам нужно делать каждый раз шоу, а не спортивное соревнование. Матч звёзд — это не спортивное соревнование. Шоу можно делать только в хоккее и баскетболе, — сказал Иванов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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