Президент ЕЛ: всем понравился русский стиль на МВЗ. Легионеры даже шубы хотели забрать

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился своими эмоциями от Матча всех звёзд — 2025. Встреча завершилась со счётом 124:107 в пользу команды «Хозяева».

— Сергей Валентинович, расскажите, какие у вас эмоции от Матча звёзд ЕЛ?

— Эмоций [много] от того, что всем понравился русский стиль [в котором проходил Матч звёзд]. Не то чтобы неожиданно для нас. Но мы давно задевали искусство, культуру. Этот креатив именно сейчас пришёлся по душе всем, кто смотрел матч и на трибунах, и по телевизору. Ребята-легионеры шубы хотели с собой унести, им очень сильно форма понравилась. В принципе, мы гостеприимные хозяева, правда, парни выиграли.

— В следующем году состоится юбилейный Матч звёзд Единой лиги. Где он пройдёт?

— Скорее всего, он пройдёт в Москве. Рекомендации фанатам очень простые — покупайте билеты заранее!

— И он будет более грандиозным по сравнению с минувшим Матчем звёзд?

— Конечно, надо делать. Удержать в Москве этот уровень тяжело. Поэтому очень важно, чтобы мы 10-й Матч звёзд провели на высоком уровне с интересными историями, — сказал Кущенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.