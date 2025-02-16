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Президент ЕЛ: всем понравился русский стиль на МВЗ. Легионеры даже шубы хотели забрать

Президент ЕЛ: всем понравился русский стиль на МВЗ. Легионеры даже шубы хотели забрать
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился своими эмоциями от Матча всех звёзд — 2025. Встреча завершилась со счётом 124:107 в пользу команды «Хозяева».

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Хозяева
Окончен
124 : 107
Гости
Хозяева: Курбанов - 20, Герасимов - 14, Жбанов - 13, Зубков - 12, Бабурин - 12, Астапкович - 11, Воронцевич - 11, Зайцев - 10, Попов - 7, Елатонцев - 6, Коновалов - 6, Гудумак - 2
Гости: Акун-Пёрселл - 22, Нэвелс - 18, Рейнольдс - 12, Найт - 10, Тримбл - 8, Даглас - 8, Хэмм - 6, Уэйр - 6, Миллер - 5, Кантер - 5, Аврамович - 4, Наталл - 3

— Сергей Валентинович, расскажите, какие у вас эмоции от Матча звёзд ЕЛ?
— Эмоций [много] от того, что всем понравился русский стиль [в котором проходил Матч звёзд]. Не то чтобы неожиданно для нас. Но мы давно задевали искусство, культуру. Этот креатив именно сейчас пришёлся по душе всем, кто смотрел матч и на трибунах, и по телевизору. Ребята-легионеры шубы хотели с собой унести, им очень сильно форма понравилась. В принципе, мы гостеприимные хозяева, правда, парни выиграли.

— В следующем году состоится юбилейный Матч звёзд Единой лиги. Где он пройдёт?
— Скорее всего, он пройдёт в Москве. Рекомендации фанатам очень простые — покупайте билеты заранее!

— И он будет более грандиозным по сравнению с минувшим Матчем звёзд?
— Конечно, надо делать. Удержать в Москве этот уровень тяжело. Поэтому очень важно, чтобы мы 10-й Матч звёзд провели на высоком уровне с интересными историями, — сказал Кущенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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