Джейсон Тейтум назвал трёх баскетболистов, против которых любит играть в НБА

26-летний американский лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум назвал игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), против которых любит играть.

— Против кого из игроков НБА ты любишь играть?

— Наверное, все парни старшего поколения, такие как Стеф Карри, Кевин Дюрант и Леброн Джеймс. Они уже скоро уйдут на пенсию, а мы все выросли, наблюдая за их игрой. Поэтому ценю возможность сыграть против них, пока они находятся на пике своей формы, — приводит слова Тейтума портал Fadeaway World.

Ранее в НБА представили обновлённый рейтинг на звание Самого ценного игрока (MVP) перед Матчем звёзд.