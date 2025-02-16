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Джейсон Тейтум назвал трёх баскетболистов, против которых любит играть в НБА

Джейсон Тейтум назвал трёх баскетболистов, против которых любит играть в НБА
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26-летний американский лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум назвал игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), против которых любит играть.

— Против кого из игроков НБА ты любишь играть?
— Наверное, все парни старшего поколения, такие как Стеф Карри, Кевин Дюрант и Леброн Джеймс. Они уже скоро уйдут на пенсию, а мы все выросли, наблюдая за их игрой. Поэтому ценю возможность сыграть против них, пока они находятся на пике своей формы, — приводит слова Тейтума портал Fadeaway World.

Ранее в НБА представили обновлённый рейтинг на звание Самого ценного игрока (MVP) перед Матчем звёзд.

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