Тренер «Бостон Селтикс» Маззулла призвал запретить перерывы в играх НБА

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла выступил с предложением запретить перерывы в играх Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если бы решения в НБА зависели от меня, то я бы хотел запретить перерывы. Терпеть не могу их. Просто не понимаю, зачем они нужны. Наверное, они нужны с точки зрения бизнеса, но я их ненавижу. Перерывы бесполезны. Это даёт [игрокам] возможность отвлечься от матча, от соревновательной атмосферы. Никогда не понимал этого», — приводит слова Маззуллы портал Fadeaway World.

Ранее Маззулла встал на защиту Джейсона Тейтума от критики бывшего игрока санкт-петербургского «Зенита».