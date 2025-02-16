Никита Курбанов раскрыл, куда потратит призовые MVP Матча звёзд Единой лиги

38-летний российский форвард московского ЦСКА Никита Курбанов раскрыл, куда потратит призовые за присуждение ему звания Самого ценного игрока (MVP) Матча звёзд Единой лиги. Встреча завершилась со счётом 124:107 в пользу команды «Хозяева».

«Думаю, что любой игрок счастлив, когда получает индивидуальную награду. Но я всегда говорю, что индивидуальная награда — это заслуга всей команды. Поэтому я разделяю награду со всей командой.

Как потрачу денежный приз, который полагается за MVP? Конечно же, найду применение. Сейчас много благотворительных фондов. Просто определюсь в ближайшие дни и перечислю всю сумму», — приводит слова Курбанова портал «Матч ТВ».