Никита Курбанов раскрыл, куда потратит призовые MVP Матча звёзд Единой лиги
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38-летний российский форвард московского ЦСКА Никита Курбанов раскрыл, куда потратит призовые за присуждение ему звания Самого ценного игрока (MVP) Матча звёзд Единой лиги. Встреча завершилась со счётом 124:107 в пользу команды «Хозяева».
Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Хозяева
Окончен
124 : 107
Гости
Хозяева: Курбанов - 20, Герасимов - 14, Жбанов - 13, Зубков - 12, Бабурин - 12, Астапкович - 11, Воронцевич - 11, Зайцев - 10, Попов - 7, Елатонцев - 6, Коновалов - 6, Гудумак - 2
Гости: Акун-Пёрселл - 22, Нэвелс - 18, Рейнольдс - 12, Найт - 10, Тримбл - 8, Даглас - 8, Хэмм - 6, Уэйр - 6, Миллер - 5, Кантер - 5, Аврамович - 4, Наталл - 3
«Думаю, что любой игрок счастлив, когда получает индивидуальную награду. Но я всегда говорю, что индивидуальная награда — это заслуга всей команды. Поэтому я разделяю награду со всей командой.
Как потрачу денежный приз, который полагается за MVP? Конечно же, найду применение. Сейчас много благотворительных фондов. Просто определюсь в ближайшие дни и перечислю всю сумму», — приводит слова Курбанова портал «Матч ТВ».
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