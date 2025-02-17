Кириленко — о МВЗ: нравится, что ЕЛ каждый год меняет формат. В этом есть изюминка

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высоко оценил работу организаторов Матча всех звёзд Единой лиги — 2025. Встреча завершилась со счётом 124:107 в пользу команды «Хозяева».

«Мне очень нравится, что Единая лига каждый год меняет формат и не привязывается к чему‑то одному. «Запад» против «Востока», «Старые» — «Молодые», в этому году «Хозяева» — «Гости» — российские игроки против иностранных. Мне кажется, в этом есть и изюминка, и всегда что‑то разное для болельщиков. Каждый год разные шоу. Что будет сегодня — сюрприз», — приводит слова Кириленко портал «Матч ТВ».

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