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Кириленко — о МВЗ: нравится, что ЕЛ каждый год меняет формат. В этом есть изюминка

Кириленко — о МВЗ: нравится, что ЕЛ каждый год меняет формат. В этом есть изюминка
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высоко оценил работу организаторов Матча всех звёзд Единой лиги — 2025. Встреча завершилась со счётом 124:107 в пользу команды «Хозяева».

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Хозяева
Окончен
124 : 107
Гости
Хозяева: Курбанов - 20, Герасимов - 14, Жбанов - 13, Зубков - 12, Бабурин - 12, Астапкович - 11, Воронцевич - 11, Зайцев - 10, Попов - 7, Елатонцев - 6, Коновалов - 6, Гудумак - 2
Гости: Акун-Пёрселл - 22, Нэвелс - 18, Рейнольдс - 12, Найт - 10, Тримбл - 8, Даглас - 8, Хэмм - 6, Уэйр - 6, Миллер - 5, Кантер - 5, Аврамович - 4, Наталл - 3

«Мне очень нравится, что Единая лига каждый год меняет формат и не привязывается к чему‑то одному. «Запад» против «Востока», «Старые» — «Молодые», в этому году «Хозяева» — «Гости» — российские игроки против иностранных. Мне кажется, в этом есть и изюминка, и всегда что‑то разное для болельщиков. Каждый год разные шоу. Что будет сегодня — сюрприз», — приводит слова Кириленко портал «Матч ТВ».

Ранее Никита Курбанов раскрыл, куда потратит призовые MVP Матча звёзд ЕЛ.

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