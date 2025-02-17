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Фанаты раскритиковали НБА за то, что в данк-контесте на МВЗ победил белый игрок

Фанаты раскритиковали НБА за то, что в данк-контесте на МВЗ победил белый игрок
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Болельщики Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в социальных сетях выразили недовольство лигой и раскритиковали её за то, что победителем данк-контеста на Матче всех звёзд стал белый игрок Мэк Маккланг во время Месяца афроамериканской истории (он отмечается ежегодно в феврале в США и Канаде. Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвящённые борьбе общества с рабством, расизмом).

«Нам действительно следует написать гневное письмо в НБА о том, что они выставляют Мэка Маккланга [на данк-контест] во время Месяца афроамериканской памяти и показывают, как он побеждает чернокожих, по национальному телевидению», — написал неизвестный фанат.

«Маккланг не может делать это во время Месяца афроамериканской памяти», — добавил другой фанат.

«Маккланг в одиночку испортил Месяц афроамериканской памяти», — заключил третий фанат.

Напомним, Мэк выступает за фарм-клуб «Орландо Мэджик». Для него победа в данк-контесте на Мачте всех звёзд — 2025 стала третьей подряд.

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