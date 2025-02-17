Карл-Энтони Таунс и Джейлен Браун избраны на руководящие посты в ассоциации игроков

Доминиканский центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс и разыгрывающий защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент были избраны Советом представителей Национальной ассоциации игроков в баскетбол вице-президентами Исполнительного комитета ассоциации, сообщает журналист Шэмс Чарания в социальной сети X.

Также по результатам перевыборов аналогичный пост в Национальной ассоциации игроков в баскетбол сохранил лёгкий форвард Джейлен Браун из «Бостон Селтикс», который впервые стал вице-президентом в 2019 году в возрасте 22 лет.

В ночь с 16 на 17 февраля мск в НБА состоится Матч звёзд, организованный в формате мини-турнира между четырьмя командами.

Видео: Карл-Энтони Таунс приступил к тренировкам