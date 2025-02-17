Команда Чака победила команду Кенни в полуфинале Матча Звёзд НБА, Шей набрал 12 очков

В ночь с 16 на 17 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился первый полуфинал Матча Звёзд НБА. Команда «мировых звёзд», собранная Чарльзом Баркли, со счётом 41:32 обыграла команду «молодых звёзд», собранную Кенни Смитом.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник команды Чака Шей Гилджес-Александер, на счету которого 12 очков, а также два подбора и один ассист. Остальные игроки набрали не более шести очков. Матч проходил в специальном формате — до 40 очков, набранных одной командой.
Команда Чака
Трей Янг («Атланта Хоукс»)
Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)
Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»)
Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»)
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»)
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)
Команда Кенни
Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)
Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»)
Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»)
Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»)
Тайлер Хирроу («Майами Хит»)
Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»)
Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»)
Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»)
Видео: Никола Йокич отвечает на вопросы о Матче звёзд