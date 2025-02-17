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Команда Чака — Команда Кенни, результат матча 17 февраля 2025, счет 41:32, 1/2 финала Матча Звёзд НБА — 2025

Команда Чака победила команду Кенни в полуфинале Матча Звёзд НБА, Шей набрал 12 очков
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В ночь с 16 на 17 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился первый полуфинал Матча Звёзд НБА. Команда «мировых звёзд», собранная Чарльзом Баркли, со счётом 41:32 обыграла команду «молодых звёзд», собранную Кенни Смитом.

НБА — Матч Звёзд . 1/2 финала
17 февраля 2025, понедельник. 04:20 МСК
Команда Чака
Окончен
41 : 32
Команда Кенни
Команда Чака: Гилджес-Александер - 12, Вембаньяма - 6, Таунс - 6, Янг - 4, Шенгюн - 4, Сиакам - 4, Митчелл - 3, Йокич - 2
Команда Кенни: Мобли - 6, Гарлэнд - 6, Хироу - 6, Каннингем - 5, Джексон - 4, Брансон - 3, Уильямс - 2, Эдвардс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник команды Чака Шей Гилджес-Александер, на счету которого 12 очков, а также два подбора и один ассист. Остальные игроки набрали не более шести очков. Матч проходил в специальном формате — до 40 очков, набранных одной командой.

Команда Чака
Трей Янг («Атланта Хоукс»)
Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)
Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»)
Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»)
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»)
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)

Команда Кенни
Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)
Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»)
Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»)
Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»)
Тайлер Хирроу («Майами Хит»)
Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»)
Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»)
Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»)

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