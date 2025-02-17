Команда Чака победила команду Кенни в полуфинале Матча Звёзд НБА, Шей набрал 12 очков

В ночь с 16 на 17 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился первый полуфинал Матча Звёзд НБА. Команда «мировых звёзд», собранная Чарльзом Баркли, со счётом 41:32 обыграла команду «молодых звёзд», собранную Кенни Смитом.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник команды Чака Шей Гилджес-Александер, на счету которого 12 очков, а также два подбора и один ассист. Остальные игроки набрали не более шести очков. Матч проходил в специальном формате — до 40 очков, набранных одной командой.

Команда Чака

Трей Янг («Атланта Хоукс»)

Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)

Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)

Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»)

Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»)

Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»)

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)

Команда Кенни

Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)

Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»)

Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»)

Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»)

Тайлер Хирроу («Майами Хит»)

Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»)

Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»)

Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»)

Видео: Никола Йокич отвечает на вопросы о Матче звёзд