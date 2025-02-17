Команда Шака победила команду Кэндис в полуфинале Матча Звёзд НБА, Карри набрал 8 очков

В ночь с 16 на 17 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился второй полуфинал Матча Звёзд НБА. Команда «мировых звёзд», собранная Шакилом О’Нилом, со счётом 42:35 обыграла победителей Матча восходящих звёзд, которую собрала легенда женской НБА Кэндис Паркер.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий команды Шака Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»), набравший девять очков, сделавший три подбора и две передачи. Стефен Карри набрал восемь очков и сделал шесть подборов и одну передачу.

Команда Шака

Джейлен Браун («Бостон Селтикс»)

Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)

Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс», заменил травмированного Энтони Дэвиса)

Кевин Дюрант («Финикс Санз»)

Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»)

Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)

Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»)

Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

Команда Кэндис Паркер

Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»)

Далтон Кнехт («Лос-Анджелес Лейкерс»)

Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»)

Кейонте Джордж («Юта Джаз»)

Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»)

Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт Уорриорз»)

Райан Данн («Финикс Санз»)

Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс»)