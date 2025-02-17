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Команда Шака победила команду Кэндис в полуфинале Матча Звёзд НБА, Карри набрал 8 очков

Команда Шака победила команду Кэндис в полуфинале Матча Звёзд НБА, Карри набрал 8 очков
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В ночь с 16 на 17 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился второй полуфинал Матча Звёзд НБА. Команда «мировых звёзд», собранная Шакилом О’Нилом, со счётом 42:35 обыграла победителей Матча восходящих звёзд, которую собрала легенда женской НБА Кэндис Паркер.

Шотландия - Премьер-лига . 12-й тур
01 ноября 2014, суббота. 18:00 МСК
Данди Юнайтед
Данди
Окончен
3 : 0
Сент-Миррен
Пейсли
1:0 Пэйтон – 45'     2:0 Чифтчи – 56'     3:0 Телфер – 73'    

Самым результативным игроком стал разыгрывающий команды Шака Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»), набравший девять очков, сделавший три подбора и две передачи. Стефен Карри набрал восемь очков и сделал шесть подборов и одну передачу.

Команда Шака
Джейлен Браун («Бостон Селтикс»)
Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)
Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс», заменил травмированного Энтони Дэвиса)
Кевин Дюрант («Финикс Санз»)
Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»)
Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)
Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»)
Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

Команда Кэндис Паркер
Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»)
Далтон Кнехт («Лос-Анджелес Лейкерс»)
Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»)
Кейонте Джордж («Юта Джаз»)
Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»)
Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт Уорриорз»)
Райан Данн («Финикс Санз»)
Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс»)

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