Евгения Фролкина стала первой баскетболисткой, принявшей участие в Матче Звёзд Единой Лиги

Серебряная призёрка Олимпийских Игр в Токио по баскетболу 3х3, форвард МБА-МГУСиТ Евгения Фролкина вне зачёта приняла участие в конкурсе трёхочковых бросков во время Матча всех Звёзд Единой Лиги ВТБ, который прошёл в Москве на «ВТБ Арене».

Баскетболистка вышла на паркет во время конкурса трёхочковых бросков и набрала 20 баллов. Для сравнения, сербский защитник московского ЦСКА Алекса Аврамович отметился 19 баллами.

Победителем конкурса стал американский защитник «Пармы» Гарретт Нэвелс. В финале он обошёл Ивана Ухова из ЦСКА и установил рекорд Матчей всех Звёзд по количеству очков — у американца их 28.