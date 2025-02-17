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Евгения Фролкина стала первой баскетболисткой, принявшей участие в Матче Звёзд Единой Лиги

Евгения Фролкина стала первой баскетболисткой, принявшей участие в Матче Звёзд Единой Лиги
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Серебряная призёрка Олимпийских Игр в Токио по баскетболу 3х3, форвард МБА-МГУСиТ Евгения Фролкина вне зачёта приняла участие в конкурсе трёхочковых бросков во время Матча всех Звёзд Единой Лиги ВТБ, который прошёл в Москве на «ВТБ Арене».

Баскетболистка вышла на паркет во время конкурса трёхочковых бросков и набрала 20 баллов. Для сравнения, сербский защитник московского ЦСКА Алекса Аврамович отметился 19 баллами.

Победителем конкурса стал американский защитник «Пармы» Гарретт Нэвелс. В финале он обошёл Ивана Ухова из ЦСКА и установил рекорд Матчей всех Звёзд по количеству очков — у американца их 28.

Как прошло мероприятие:
Легенда из ЦСКА, русский стиль и крутой рекорд. Что было в Матче звёзд Единой лиги — 2025
Легенда из ЦСКА, русский стиль и крутой рекорд. Что было в Матче звёзд Единой лиги — 2025
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Новости. Баскетбол
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