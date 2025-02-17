Команда Шака победила команду Чака в финальном Матче звёзд НБА

В ночь с 16 на 17 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился финальный Матч Звёзд НБА. Команда «мировых звёзд», собранная Шакилом О’Нилом, со счётом 41:25 обыграла коллектив «мировых звёзд», собранный Чарльзом Баркли.
Матч проходил в специальном формате — до 40 очков, набранных одной командой. Самыми результативными игроками матча у победителей стали американцы Джейсон Тейтум, набравший 15 очков, сделавший три подбора и две передачи, а также Стефен Карри, у которого 12 очков, четыре подбора и одна передача.
У проигравших наивысшую результативность показал француз Виктор Вембаньяма — 11 очков и три подбора.
Команда Шака
Джейлен Браун («Бостон Селтикс»)
Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)
Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс», заменил травмированного Энтони Дэвиса)
Кевин Дюрант («Финикс Санз»)
Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»)
Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)
Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»)
Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)
Команда Чака
Трей Янг («Атланта Хоукс»)
Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)
Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»)
Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»)
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»)
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)