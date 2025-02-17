Команда Шака победила команду Чака в финальном Матче звёзд НБА

В ночь с 16 на 17 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился финальный Матч Звёзд НБА. Команда «мировых звёзд», собранная Шакилом О’Нилом, со счётом 41:25 обыграла коллектив «мировых звёзд», собранный Чарльзом Баркли.

Матч проходил в специальном формате — до 40 очков, набранных одной командой. Самыми результативными игроками матча у победителей стали американцы Джейсон Тейтум, набравший 15 очков, сделавший три подбора и две передачи, а также Стефен Карри, у которого 12 очков, четыре подбора и одна передача.

У проигравших наивысшую результативность показал француз Виктор Вембаньяма — 11 очков и три подбора.

Команда Шака

Джейлен Браун («Бостон Селтикс»)

Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)

Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс», заменил травмированного Энтони Дэвиса)

Кевин Дюрант («Финикс Санз»)

Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»)

Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)

Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»)

Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

Команда Чака

Трей Янг («Атланта Хоукс»)

Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)

Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)

Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»)

Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»)

Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»)

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)