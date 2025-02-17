«Они бы их уничтожили». Адетокунбо высказался о возможных играх клубов НБА и Евролиги

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о потенциальных матчах между клубами Евролиги и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), признавшись, что следить за играми Евролиги ему нравится больше.

«Мне больше нравится смотреть матчи Евролиги, чем НБА. Но с точки зрения соревновательного уровня это не одно и то же. Лучшие команды выступают здесь – «Денвер», «Оклахома-Сити», «Бостон», они бы уничтожили многие команды Евролиги», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Яннис к настоящему моменту принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 31,6 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал 5,9 передачи.

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