«Они бы их уничтожили». Адетокунбо высказался о возможных играх клубов НБА и Евролиги

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о потенциальных матчах между клубами Евролиги и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), признавшись, что следить за играми Евролиги ему нравится больше.
«Мне больше нравится смотреть матчи Евролиги, чем НБА. Но с точки зрения соревновательного уровня это не одно и то же. Лучшие команды выступают здесь – «Денвер», «Оклахома-Сити», «Бостон», они бы уничтожили многие команды Евролиги», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции.
В нынешнем сезоне НБА Яннис к настоящему моменту принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 31,6 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал 5,9 передачи.