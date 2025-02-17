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Трей Янг назвал главный минус формата Матча всех звёзд НБА — 2025

Трей Янг назвал главный минус формата Матча всех звёзд НБА — 2025
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг поделился мнением о формате Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году.

«Нет, мне это совсем не понравилось, если честно. Пока не знаю, как отреагировали фанаты, но перерывов было слишком много. И они были слишком долгими. Парни были готовы играть. Поначалу мне казалось, что всё проходит в очень соревновательном духе. И всё-таки было слишком много перерывов», — сказал Трей на пресс-конференции.

Напомним, в этом году Матч звёзд проходил в следующем формате: 24 игрока составили между собой три команды, в каждой из которых было восемь баскетболистов; четвёртая команда была подобрана из «восходящих звёзд» лиги.

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