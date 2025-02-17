«Хорошо, что меня не обменяли». Энтони Эдвардс назвал свой максимальный вес

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс ответил на вопрос по поводу своего самого большого веса.

Журналист. В СМИ говорилось, что Лука Дончич весил 270 фунтов (примерно 122 кг. – Прим. «Чемпионата»). Какой ваш самый тяжёлый вес, может быть, в межсезонье?

Эдвардс. 240 фунтов (примерно 108 кг. – «Прим. «Чемпионата»). Хорошо, что они не обменяли меня, когда я весил 240 фунтов», — сказал Эдвардс во время общения со СМИ.

В нынешнем сезоне НБА Эдвардс к настоящему моменту принял участие в 54 матчах, в которых в среднем набирал 27,4 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 4,5 передачи.

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