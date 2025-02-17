В Евролиге прояснили, когда может решиться вопрос по допуску команд из России

Евролига может обсудить возвращение команд из Российской Федерации к участию в турнире предстоящим летом. Об этом рассказал исполнительный директор совета тренеров турнира Горан Шашич. Как признался Шашич, он сохраняет большую уверенность, что это может состояться в названные им сроки.

«Думаю, есть надежда, что клубы из России скоро вернутся к участию в Евролиге. Их исключение – это историческая несправедливость. Я довольно сильно уверен, что это может произойти уже этим летом», — приводит слова Шашича ТАСС.

Евролига приняла решение отстранить и аннулировать результаты российских команд в конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины. В июне организация объявила, что клубы из Российской Федерации не будут допущены к участию в турнире сезона-2022/2023. Позже эта мера продлевалась.

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