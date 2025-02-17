«Всё кончено». Эксперты и фанаты НБА раскритиковали Матч всех звёзд 2025 года

Эксперты, обозреватели и болельщики НБА раскритиковали формат Матча всех звёзд лиги 2025 года.

«Худший Матч всех звёзд НБА в истории», — написал аналитик Национальной баскетбольной ассоциации Кевин О'Коннор на своей странице в социальных сетях.

«Мне очень жаль, но эти разрушающие игру трюки, придуманные Кевином Хартом, просто… болезненны. Это выглядело неубедительно и несуразно», — добавил эксперт Скип Бэйлесс.

«Раньше это был один из лучших уикендов в спортивном календаре. Раньше я его обожал. Приглашал друзей. Пересматривал игру ещё раз. Всё кончено. Молюсь, чтобы в следующем году всё было исправлено», — написал известный журналист Ариэль Хельвани, освещающий смешанные единоборства.

«Адам Сильвер – настоящий гений. Это ж надо было ещё постараться, чтобы найти способ сделать Матч всех звёзд в буквальном смысле невозможным для просмотра. Потребовалась невероятная дальновидность и творческий подход. Браво», — написал в комментарии один из фанатов.

«Это просто идеал всего неправильного», — добавил другой болельщик.

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