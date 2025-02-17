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Адетокунбо ответил, сколько команд Евролиги по уровню сопоставимы с клубами НБА

Адетокунбо ответил, сколько команд Евролиги по уровню сопоставимы с клубами НБА
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением об уровне команд Евролиги.

«Евролига — невероятный турнир, где играют очень талантливые баскетболисты. Вероятно, две-четыре лучшие команды Евролиги сравнимы с клубами НБА», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо к настоящему моменту принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 31,6 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал 5,9 передачи.

Ранее греческий баскетболист поделился мнением о потенциальных матчах между клубами Евролиги и Национальной баскетбольной ассоциации.

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