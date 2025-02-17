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Джейлен Брансон ответил, что бы он изменил в форме Матча всех звёзд — 2025

Джейлен Брансон ответил, что бы он изменил в форме Матча всех звёзд — 2025
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон поделился мнением о формате Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году.

«Думаю, это было интересно. Необычно. Игры довольно короткие. Мне понравился такой формат. Это что-то новое и что-то уникальное. Может быть, можно просто сделать так, чтобы команды играли до 50», — сказал Брансон на пресс-конференции.

Напомним, финальный Матч звёзд НБА 2025 года между «мировыми звёздами», собранными Шакилом О’Нилом, и «мировыми звёздами», собранными Чарльзом Баркли, закончился со счётом 41:25 в пользу команды О’Нила. Игра проходила в специальном формате — до 40 очков.

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