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Форвард «Локо» Гудумак высказался об участии в Матче всех звёзд Единой лиги

Форвард «Локо» Гудумак высказался об участии в Матче всех звёзд Единой лиги
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Форвард «Локомотива-Кубань» Александр Гудумак прокомментировал первое в карьере участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Мне очень приятно, что я попал в состав участников. Первый этап — выбор фанатов — говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении, и это приносит свои плоды. Это, безусловно, первый шаг. Хочу поблагодарить болельщиков, родственников, которые помогли мне попасть по голосованию. Я безумно рад оказаться здесь и счастлив, что мои близкие — родители, жена, дети, друзья и родственники — смогли наблюдать за моей игрой на таком масштабном мероприятии. Я уверен, что все гордились.

Безусловно, мне всегда хотелось попасть на Матч всех звёзд. Однако я смотрел на вещи реалистично и объективно оценивал свои возможности. В этом году моя статистика немного лучше, чем в предыдущем сезоне. Именно поэтому я считаю, что заслуженно оказался здесь. В предыдущие годы, возможно, это было бы настоящим прорывом», — сказал Гудумак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Александром Гудумаком на «Чемпионате».

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