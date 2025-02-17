«Слухи пагубно влияют на команду». Гудумак — о ситуации в «Самаре»

Экс-капитан «Самары», а ныне игрок «Локомотива-Кубань» Александр Гудумак высказался о ситуации в поволжской команде посреди сезона.

«Честно говоря, сезон складывался для меня лично и для команды довольно успешно. У нас были большие амбиции — мы боролись за попадание в топ-6. Конечно, были и провальные игры, но эту часть сезона я определённо могу зачислить в актив.

Нас призывали оставаться профессионалами, выполнять свою работу и не отвлекаться: приходить на тренировку, отключать голову и думать только о баскетболе. Но, в конце концов, все мы люди, у каждого свои проблемы и обязанности — у многих игроков есть семьи, дети, и постоянные слухи, которые появляются в интернете, неизбежно отвлекают и пагубно влияют на общее настроение.

К нам приходил Камо Сергеевич Погосян, стараясь заверить, что ситуация нормализуется и всё стабилизируется. На одном из матчей с ЦСКА, когда мы играли в Москве, губернатор (Вячеслав Федорищев. — Прим. «Чемпионата) зашёл в раздевалку после игры и также уверил, что в скором будущем всё наладится. Тренер Дражен Анзулович пытался приободрить нас. На мой взгляд, он работал до последнего дня максимально, отдавая всю свою энергию работе», — сказал Гудумак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Александром Гудумаком на «Чемпионате».

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: