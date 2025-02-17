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Гудумак назвал преимущество тренера «Локомотива» Ведищева перед другими специалистами

Гудумак назвал преимущество тренера «Локомотива» Ведищева перед другими специалистами
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Форвард «Локомотива-Кубани» Александр Гудумак высказался о главном тренере команды Андрее Ведищеве.

«Знаете, я считаю, что у него есть большое преимущество по сравнению с тренерами, с которыми я работал ранее, — ему гораздо проще находить общий язык с игроками. Раньше в плане дисциплины случались ситуации, когда игроки спорили с тренерами, выражая недовольство словами или жестами, а здесь всё, что он говорит, выполняется.

По приезде в Краснодар мы поговорили, и он рассказал, что ожидает от меня, поставив вполне выполнимые задачи. Поэтому с притиркой никаких сложностей не возникло. Он в первую очередь рекомендовал мне активно общаться с игроками, особенно с российскими, поскольку состав достаточно молодой, особенно россияне. Будучи постарше, я, возможно, обладаю нужным опытом. Кроме того, в плане баскетбола он просил добавить больше жёсткости и агрессии на обеих сторонах площадки», — сказал Гудумак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью Александра Гудумака на «Чемпионате».

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