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Гудумак назвал сильные и слабые стороны «Локомотива»

Гудумак назвал сильные и слабые стороны «Локомотива»
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Форвард «Локомотива-Кубани» Александр Гудумак высказался о сильных и слабых сторонах команды.

«К сожалению, сейчас нас преследует череда травм, и мы ожидаем усиления состава. Однако, если говорить о сильных сторонах, то наше нападение заслуживает особого упоминания. Мы являемся одной из самых результативных команд, что уже доказано матчами против топовых соперников, когда нам удалось набрать 117 очков с «Зенитом». Когда мы уверенно двигаем мяч, а лидеры, такие как Кливленд и Миллер, стабильно показывают себя, плюс к ним добавляется пара российских игроков — мы становимся грозным соперником для любой команды.

Но, мне кажется, нам не хватает стабильности и, возможно, ментальной готовности. Мы играем на высшем уровне против ЦСКА и «Зенита», но затем результаты против «Самары» или «Пармы» оставляют желать лучшего. Например, «Пари НН», приехавший вдевятером без иностранцев, а мы им умудрились проиграть. Я считаю, что нам необходимо пересмотреть ментальный настрой и готовиться к каждому матчу более ответственно», — сказал Гудумак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью Александра Гудумака на «Чемпионате».

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