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Гудумак рассказал о сложностях при переходе в «Локомотив» из «Самары» по ходу сезона

Гудумак рассказал о сложностях при переходе в «Локомотив» из «Самары» по ходу сезона
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Форвард «Локомотива-Кубань» Александр Гудумак рассказал о сложностях, с которыми столкнулся при переходе из «Самары» в «Локомотив-Кубань» по ходу сезона.

«У меня уже был подобный опыт. Однажды я сменил команду во время сезона, переехав сначала из Нижнего Новгорода, а затем в Южно-Сахалинск. Тогда у меня не было двух детей (смеётся), но сейчас, конечно, бытовые моменты создают свои сложности. Тем не менее я очень благодарен за предоставленную возможность. Конечно, жаль, что обстоятельства сложились таким образом для баскетбольного клуба «Самара», но для меня это определённо шаг вперёд. Что касается переезда, в бытовом плане, безусловно, возникли трудности. Однако с баскетбольной стороны у меня было время адаптироваться: я провёл две недели на тренировках, прежде чем сыграть первую игру за новую команду, и особых сложностей не возникло», — сказал Гудумак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Александром Гудумаком на «Чемпионате».

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