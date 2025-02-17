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Леброн высказался о потенциале «Лейкерс» после прихода Дончича

Леброн высказался о потенциале «Лейкерс» после прихода Дончича
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о перспективах калифорнийской команды после присоединения словенца Луки Дончича.

«Я просто рад, что в нашей команде появился игрок такого уровня. Это придаёт мне энергии, и я с нетерпением жду возможности увидеть, чего мы сможем добиться. Кажется, вместе с ним мы провели всего два матча, ведь так? Пока только две игры. При этом он только восстановился после травмы икроножной мышцы. Думаю, он не играл с Рождества. Мы продолжаем набирать форму, он продолжает набирать форму. Полагаю, мы сможем быть действительно хороши на отрезке», — сказал Леброн на пресс-конференции.

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